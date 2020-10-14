كونتيس: حتا ينتظر الدوري بشغف

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعرب اليوناني كريستوس كونتيس مدرب فريق حتا، عن سعادته بعودة دوري الخليج العربي للانطلاق عبر اللقاء، الذي يجمع فريقه في الجولة الافتتاحية أمام الوحدة بعد غد، على استاد آل نهيان في أبوظبي، وقال إن «الفريق ينتظر الدوري بشغف»، مشيراً إلى أن حتا بعد مباراته الأولى في الموسم أمام بني ياس في مسابقة كأس الخليج العربي، حرص على تطوير بعض النقاط المهمة، مؤكداً جاهزية «الإعصار» للمواجهة الأولى خارج أرضهم أمام فريق بحجم الوحدة والذي يتطلع أمامه للعودة بنتيجة إيجابية سواء عبر حصد نقطة التعادل أو نقاط الفوز الثلاث.

جاهزية

وأضاف كونتيس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن المهاجم موابي موسندا الذي انضم إلى صفوف الفريق مؤخراً ليس في كامل جاهزيته، إلا أنه مع التدريبات يواصل التقدم والصعود للمستوى المطلوب وقد يحتاج إلى نحو 3 مباريات للوصول إلى الانسجام التام مع أسلوب الفريق والأجواء العامة للدوري، موضحاً أنه لا توجد أي غيابات صفوف الفريق أمام الوحدة.

وقال إن الجميع كان ينتظر بشغف بداية دوري الخليج العربي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث ستكون المباريات صعبة هذا الموسم لأسباب أبرزها أن معظم الفرق لم يخوضوا عدد كاف من المباريات، متمنياً موسم حافل بالنجاح لكل الأندية المشاركة في دوري الخليج العربي.

أمر إيجابي

وأفاد كونتيس أن مواجهة فريق كبير مثل الوحدة يعتبر أمراً إيجابياً لأن مثل هذه المباريات يمكن الخروج منها بالعديد من المكاسب الفنية، كما أن الضغوطات لن تكون على حتا فقط، وإنما على كلا الفريقين، مشيراً إلى أنه بصفته مدرب لديه استراتيجية للفريق يسعى لتطويرها منذ الموسم الماضي تحت شعار البحث الفوز دائماً مما سيساهم في تعزيز خطة بناء فريق أقوى من السابق.

ولفت كونتيس إلى أنه على قناعة بأن اللاعب الأكثر جاهزية هو من يستحق التواجد ضمن التشكيلة الأساسية بغض النظر عن السن، ويعتبر مستوى الأداء هو المقياس الرئيسي لمشاركة أي لاعب في المباراة، مبدياً رضاه عن جميع اللاعبين الشباب بعد مباراة بني ياس في انطلاقة كأس الخليج العربي.

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