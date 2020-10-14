يوسف السهلاوي: مكاسب متعددة للأبيض من ودية أوزبكستان

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد يوسف حسين السهلاوي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات، أن الأبيض حقق العديد من المكاسب خلال ودية أوزبكستان، منها الاستفادة من الاحتكاك القوي وأداء مباراة مع فريق جيد المستوى، وزيادة التجانس بين اللاعبين ورفع معدل اللياقة البدنية بعد توقف فترة طويلة عن مزاولة النشاط، وكسب مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين من أمثال خليل إبراهيم وسالم راشد وحارب سهيل وطحنون الزعابي، حيث يعد هؤلاء الأمل والمستقبل لكرة الإمارات.

وديات مستمرة

وقال يوسف السهلاوي عقب المباراة الدولية الودية التي انتهت بفوز الضيوف بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أول من أمس على ملعب استاد راشد في نادي شباب الأهلي في ختام معسكر المنتخب استعداداً لاستكمال منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023:

«مستمرون في توفير مزيد من المباريات الودية القوية، حيث من المقرر ملاقاة منتخبي سوريا وطاجيكستان خلال تجمع نوفمبر المقبل، كما نعمل على تنظيم دورة ودية خلال يناير، وجاري الاتصال بعدد من المنتخبات القوية للمشاركة، حتى نوفّر للأبيض إعداداً جيداً يساهم في تجهيز اللاعبين».

وعن مدى رضاه عن المستوى الفني الذي قدمه الأبيض خلال ودية أوزبكستان يقول نائب رئيس اتحاد الكرة، بداية نحن لا نضع نتائج المباريات الودية معياراً رئيسياً لتقييم الفريق، حيث إن الهدف من المباريات الودية هو تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً وزيادة التجانس فيما بينهم، والتطبيق الصحيح لخطط وتوجهات الجهاز الفني، وودية أوزبكستان هي الأولى بعد فترة توقف طويلة عن ممارسة النشاط على إثر جائحة كورونا (كوفيد 19)، وأول مباراة شبه رسمية في عهد المدرب الجديد خورخي بينتو.

لذلك كان يهمنا توفير احتكاك قوي يظهر للجهاز الفني قدرات وإمكانات اللاعبين، وهذا الهدف تحقق بشكل جيد، وفي اعتقادي أن المباراة لم تخرج عن الأداء المتوقع، والآن على الجهاز الفني تقييم التجربة والسعي إلى تعزيز الإيجابيات وتدارك السلبيات خلال التجمعات المقبلة.

وأشار يوسف السهلاوي إلى أن انطلاقة منافسات الموسم الكروي الجديد ستكون فرصة للجهاز الفني للتعرف على مستويات وقدرات اللاعبين، واكتشاف العناصر التي ستنال فرصة اللعب مع أنديتها، وأكد السهلاوي أن أبواب المنتخب ستكون دائماً مفتوحة أمام أية موهبة تفرزها المسابقات المحلية.

غياب مبخوت

وعن سر غياب الهداف المتميز علي مبخوت خلال لقاء أوزبكستان يقول يوسف السهلاوي إن مبخوت لاعب متميز ولكنه تعرض للإصابة، مما حرمه من التواجد في هذه التجربة الودية القوية، كما حُرم عدد من اللاعبين البارزين من التواجد أيضاً بسبب الإصابة، وإن شاء الله يتواجدون بقوة خلال التجمعات المقبلة، من أجل تحقيق أقصى استفادة من تلك التجمعات قبل استكمال منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة العام المقبل.

وبسؤال رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات عن حكاية اللاعب علي صالح الذي اعتذر عن عدم الانضمام للأبيض بداعي الإصابة ثم شارك مع فريقه الوصل في مباراة كاملة أمام الوحدة في كأس الخليج العربي، يقول السهلاوي: هذه الواقعة محل بحث من قبل الجهازين الفني والإداري للمنتخب.

ومن ثم سيتم رفع الأمر للجنة المنتخبات، وعموماً نحن تحكمنا لوائح منظمة لأية حالة تخص اللاعبين، ودعونا لا نتعجل الحكم في مثل هذه الوقائع قبل تحري الحقيقة، وتأكدوا أنه في حال وجود مخالفة سيتم تطبيق اللوائح على الجميع.

من جهة أخرى عبّر المدافع محمد مرزوق عن عدم رضاه من نتيجة المباراة، وقال هذا وضع طبيعي لأن اللاعبين لم يخوضوا تجارب قوية منذ فترة طويلة، ومن الطبيعي ألا نصل إلى الجاهزية المطلوبة.

فيما قال خميس إسماعيل لاعب خط الوسط: إن المنتخب لم يشارك في أية مباراة منذ فترة طويلة، ولا يزال الفريق في حاجة لوقت ومباريات قوية إضافة إلى التجانس بين اللاعبين.

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