الجزيرة يفاجئ جماهيره بـ «الأجنبي الثالث»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أبدت الجماهير الجزراوية، تخوفها من خوض فريقهم الموسم بمحترفين أجنبيين فقط، هما الجنوب أفريقي ثولاني سيريرو، والصربي ميلوس كوسانوفيتش، بعد رحيل المهاجمين مراد باتنا، والبرازيلي كينو، وفي ظل الاستقطابات القوية للمنافسين المباشرين للفريق، وما زاد من القلق، إغلاق الميركاتو الصيفي، دون الإعلان عن صفقات جديدة لـ «فخر أبوظبي»، لكن الإدارة أخيراً استجابت للنداءات، وفاجأت الجماهير بصفقة «الأجنبي الثالث»، المهاجم النيجيري إيموه إيزكيل «27» عاماً، قادماً من نادي كورتريك البلجيكي.

وكانت مصادر رسمية للنادي، قد صرحت خلال الفترة الماضية، بأن «فخر أبوظبي» لديه مشروع مستقبلي، وهو الاعتماد على الشباب الصاعد من الأكاديمية، ومنحه فرصة اللعب، ولا استعجال في التعاقد مع أجانب في الوقت الحالي.

منح الفرصة للشباب، كان محل تفاهم من جانب الجماهير، لكنها أدركت في الوقت نفسه، حاجة الفريق إلى التعاقد عل الأقل مع محترف ثالث في مركز الهجوم، بجوار علي مبخوت، وفي ظل استدعاءات المنتخب الوطني من الجزيرة، والتي تتراوح بين 6 وإلى 8 لاعبين.

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