علي عبد الله: شكراً ناصر الفلاسي

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

قررت إدارة نادي حتا تعيين راشد حسن البدواوي مديراً للفريق الأول للكرة، وعبيد علي إدارياً، وذلك بعد اعتذار ناصر الفلاسي بشكل رسمي عن إكمال مهمته مديراً للفريق الأول لكرة، بسبب ظروف العمل. وتوجه الفلاسي بالشكر الجزيل إلى أسرة نادي حتا وعلى رأسهم مجلس الإدارة برئاسة علي محمد البدواوي.

من جانبه، توجه علي عبد الله المدير التنفيذي للنادي مشرف الفريق الأول للكرة، بالشكر الجزيل إلى ناصر الفلاسي على الفترة التي قضاها منذ انضمامه إلى أسرة نادي حتا، وعلى الجهود التي بذلها طوال الفترة الماضية لخدمة الفريق الأول، مؤكداً أن أبواب النادي ستظل مفتوحة دائماً أمامه وقت ما سمحت له ظروف العمل بالعودة، متمنياً له التوفيق في الفترة المقبلة.

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