مبوكو ينهي برنامج التأهيل.. وتمزق العضلة يبعد خليل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أنهى الكونغولي باول مبوكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، برنامج التأهيل، عقب تعافيه من الإصابة التي كانت قد لحقت به الشهر الماضي، خلال تدريبات الفريق، وأجرى على إثرها جراحة في غضروف الركبة في بلجيكا، إذ انتظم اللاعب في المران، بعدما خضع لتدريبات منفردة، ليدعم صفوف العنابي قبل مواجهة حتا في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، والمقررة بعد غد الجمعة.

ويبقى قرار مشاركة اللاعب في يد المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش، بناء على جاهزية اللاعب البدنية، فيما انتظم في تدريبات الفريق أمس، الرباعي الدولي خميس إسماعيل وفارس جمعة ومحمد برغش وطحنون الزعابي، عقب مشاركتهم مع المنتخب الوطني في معسكر دبي، ومباراة أوزبكستان الودية، لتكتمل صفوف الفريق قبل مواجهة حتا، باستثناء محمد الشامسي، الذي خضع لحجر صحي، وانضم بعدها للخدمة الوطنية، وخليل إبراهيم.

ترقب

وأجرى خليل إبراهيم أشعة أمس، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب في ودية أوزبكستان، وخرج على إثرها من الملعب، إذ كشفت الفحوصات الأولية، عن إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب على إثرها عن الفريق أمام حتا، حيث ستحدد الأشعة مدة غياب اللاعب، وفترة العلاج قبل العودة للمشاركة في المباريات.

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