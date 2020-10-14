كايكي.. نجاح بالخمسـة

المصدر: دبي- عدنان الغربي

بصم البرازيلي كايكي جيسوس مهاجم النصر الجديد، ضمن فئة المقيمين، على نجاح صفقته بالخمسة، بعد أن نجح في تسجيل 5 أهداف في 3 مباريات ودية متتالية، شارك فيها منذ التحاقه بصفوف «العميد»، في 15 سبتمبر الماضي.

وخطف كايكي الأنظار في مباراة الظفرة، التي فاز فيها النصر بخمسة أهداف مقابل هدفين، وكان نصيب المهاجم البرازيلي الواعد منها هدفين، ثم تألق كايكي مرة أخرى، مسجلاً هدفاً في التجربة الودية التي فاز فيها «العميد» على منتخبنا الوطني بهدفين دون رد، وواصل كايكي التألق بتسجيل ثنائية من بين 6 أهداف، أمطر بها النصر شباك الاتفاق، أحد أندية الدرجة الثانية، أول من أمس.

وانضم المهاجم البرازيلي «20 عاماً»، إلى صفوف النصر، بعقد يمتد 3 مواسم، وسيكون إحدى الأوراق الرابحة في تشكيلة المدرب الكرواتي كرونوسلاف، إلى جانب مهاجم منتخبنا الوطني تيغالي.

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