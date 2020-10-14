48 ساعة على انطلاق دوري الحماس والإثارة

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

تعود عجلة دوري الخليج العربي إلى الانطلاق مرة أخرى، بعد 48 ساعة، من خلال الجولة الأولى التي تقام على يومين، حيث تقام بعد غد الجمعة 4 مباريات، إذ يلتقي الوحدة مع حتا، والظفرة مع عجمان، والفجيرة مع الشارقة، والوصل مع بني ياس، وتختتم المباريات السبت، بثلاثة لقاءات، حيث يتقابل كلباء مع شباب الأهلي، والعين مع خورفكان، والنصر مع الجزيرة في قمة الجولة.

وكان نشاط دوري الخليج العربي، قد توقف لمدة 7 أشهر كاملة، بما يوازي 224 يوماً، بعد قرار اتحاد الكرة في 15 مارس الماضي، بتعليق النشاط الكروي، في ختام الجولة 19 من دوري الخليج العربي، النسخة الماضية، على إثر جائحة «كورونا» «كوفيد 19»، حرصاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالأندية.

النسخة الجديدة لدوري الخليج العربي، والتي تحمل الرقم «13»، تحمل العديد من التحديات، منها رغبة الفرق في تعويض عدم استكمال النسخة الماضية، من خلال الظهور القوي والمشرف، وتعويض إخفاقات الجولة الأولى من مسابقة كأس الخليج العربي لبعض الفرق، التي تعرضت لخسارة أغضبت جماهيرها، خاصة الفرق الكبيرة ذات الشعبية الواسعة، مثل العين والجزيرة والوحدة، والأندية التي تسعى للنجاة مبكراً من شبح الهبوط لدوري الهواة، مثل عجمان وحتا والظفرة.

ومع اقتراب صافرة البداية، تنافس عشاق الساحرة المستديرة على منصات التواصل الاجتماعي، في ترشيح الفرق المؤهلة للفوز بلقب الدوري، حيث ضمت القائمة الفرق التقليدية المتعودة على الصراع على اللقب، مثل شباب الأهلي والعين والشارقة بطل النسخة الأخيرة، إلى جانب النصر، الذي دخل دائرة الترشيحات بقوة، بعد الصفقات المدوية التي أبرمها خلال الميركاتو الصيفي.

وتعتبر صحة وسلامة الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، من أكبر التحديات عند انطلاقة منافسات دوري الخليج العربي، لذلك، قامت رابطة المحترفين بوضع بروتوكول صحي مشدد، بالتعاون مع الجهات المعنية، أبرز ما فيه عدم اعتبار جائحة «كوفيد 19» قوة قاهرة، طالما لا يوجد ما يمنع من إقامة المباريات خلال الجائحة، ويستثنى من ذلك في حال إيقاف أو إلغاء المسابقة من قبل الجهات المختصة.

والتي يترتب عليها استحالة إقامة المباريات. ولن يعتبر رصد الحالات الإيجابية أثناء فحص فيروس «كوفيد 19» في الفريق سبباً لتأجيل مواعيد المباريات، وفي حال توفر عدد 20 لاعباً من ضمنهم حارس المرمى، من اللاعبين الذين يحق لهم المشاركة في المباريات، نتيجة فحصهم لفيروس «كورونا» سلبية، يستطيع النادي لعب المباريات وفقاً لجدول المسابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز