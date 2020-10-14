«الانضباط» توقف محسن عمر مباراتين

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، اجتماعها الرابع للموسم الرياضي 2020 - 2021، عبر نظام الاتصال المرئي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبد الله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً للجنة.

واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من حكم مباراة العين وخورفكان في الجولة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي، كما قررت اللجنة، بإجماع الآراء، إيقاف لاعب نادي العين، محسن عبد الله عمر، مباراتين، وتغريمه مبلغاً قدره 30 ألف درهم، للتلفظ على حكم المباراة.

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