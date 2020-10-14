كلباء يواجه شباب الأهلي بصفوف مكتملة

المصدر: (كلباء – محمد فضل)

اكتملت صفوف نمور كلباء بعودة الثنائي سلطان الزعابي من الإيقاف، وتعافي البرازيلي واندرسون من الإصابة بعد غيابهما عن افتتاحية مباريات الفريق في كأس الخليج العربي أمام الجزيرة، والتي انتهت بفوز كلباء بهدفين مقابل هدف.

وأكد علي حسين كانو مدير شركة كرة القدم بنادي كلباء أن لاعبي النمور طووا صفحة الفوز على الجزيرة، وبات تفكيرهم منصباً نحو موقعة السبت المقبل أمام شباب الأهلي ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري الخليج العربي بملعب الاتحاد في كلباء.

وأشار كانو إلى أن الاستعدادات لهذه المباراة تسير بصورة جيدة. وأكد علي كانو أن هدف النمور هو الذهاب بعيداً ضمن ترتيب دوري الخليج العربي وليس فقط اللعب من أجل تفادي الهبوط. ويوالي الفريق الأول إعداده بصورة يومية بحضور كل لاعبي الفريق وباهتمام إداري كبير .

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