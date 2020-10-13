الزرعوني نائبا للرئيس والحمادي للمسابقات والشامسي لمنتخبات الصالات

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

أسندت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات منصب نائب رئيس اللجنة الى هشام الزرعوني ممثل اتحاد الكرة بناء على الاتفاق المبرم بين مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة وأمانة السر إلى شهاب أحمد العوضي وسيكون حسن عباس الحمادي مشرفا للمسابقات وخميس الشامسي مشرفا للمنتخبات وعلي عمر البلوشي مسؤولا عن التسويق والاستثمار وعبدالله محمد الشحي مشرفا للحكام، جاء ذلك في الاجتماع الأول الخاص بتوزيع المناصب على الأعضاء وترأسه عبدالملك جاني رئيس اللجنة.

وكان عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي،حضر في بداية الإجتماع ورحب بالأعضاء الجدد في التشكيل الجديد وتمنى لهم التوفيق.

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