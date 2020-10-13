إدارة الشارقة تُشدد على الإجراءات الاحترازية

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، برئاسة علي سالم المدفع، اجتماعه الدوري الخامس، مساء أول من أمس، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للنادي، حيث شدد المجلس على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية.

وقام علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي، الاجتماع، بالترحيب، وتوجيه الشكر لجميع الإدارات، على ما قدموه من عمل خلال الفترة السابقة، والتحضير للموسم الرياضي الجديد، بمختلف الألعاب في النادي، وخص بالذكر، الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم، وما قدموه من ظهور مشرف، وبداية موسم، اعتبرها إيجابية للاستحقاقات المقبلة، كما وجّه شكره لفريق الشارقة لكرة السلة والقائمين عليه، والذي سيخوض نهائي بطولة الدوري العام الأسبوع القادم، متمنياً لهم التوفيق والفوز باللقب، وفي السياق نفسه، أعرب المدفع عن اطمئنانه لتجهيزات الفرق جميعها، متمنياً التوفيق والنجاح، وأن يسهموا في رفع اسم إمارة الشارقة والنادي على منصات التتويج المحلية والقارية، كعادته، وأن يكون نادي الشارقة رافداً للمنتخبات الوطنية، من حيث الاستفادة من خدمات لاعبيه.

أهمية

وشدد المدفع، خلال حديثه مع رؤساء الإدارات، على ضرورة استكمال الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات العليا بالدولة، وحسب البروتوكول الرياضي الصادر من الهيئة العامة للرياضة، وذلك لضمان سلامة جميع من سيوجد في مرافق النادي، مؤكداً أن النادي قد سخر كافة الإمكانات التي تحافظ على سلامة الموجودين خلال الفعاليات الرياضية، خصوصاً أن نادي الشارقة، كان أحد السباقين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للمباريات، من خلال بطولة الشارقة الودية، والتي حازت على الإشادة من قبل ممثلي اتحاد الكرة، والذي اعتبروه نموذجاً يحتذى به لتطبيق معايير السلامة الخاصة للتصدي لجائحة «كوفيد 19».

ومن جانبه، قام سلطان العسكر رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية، باستعراض التقرير المالي والإداري، وشرح تفاصيل التقرير، وإطلاع الإدارات الأخرى عن الوضع الحالي للنادي، من الجانب المادي واللوجستي، كما تم التوصية بتشكيل لجنة للعمل على إعداد مسودة الهيكل التنظيمي الخاص للنادي، بما يتوافق مع الاشتراطات الموضوعة من قبل مجلس الشارقة الرياضي، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والرؤية الموضوعة من قبل الإدارة العليا، وأكد مجلس الإدارة خلال الاجتماع، على ضرورة العمل على تجهيز هوية إعلامية جديدة للنادي، يكلف بإعدادها إدارة الإعلام والتواصل الاجتماعي.

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