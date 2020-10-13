منصور بن محمد يصدر قراراً بتعيين مساعد مدرب مواطن في الألعاب الجماعية بدبي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أصدر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي القرار رقم 4 لسنة 2020 بتعيين مدرب مساعد من المواطنين ضمن الطاقم الفني للفريق الأول للألعاب الجماعية في أندية دبي اعتبارا من الموسم الرياضي الحالي 2020/2021، كما وجه سموه كافة الأندية والشركات الرياضية وقطاعات الألعاب الرياضية بأندية دبي الالتزام بالقرار والعمل على اختيار العناصر المرشحة لتولي العمل وتدريبها لتحقيق المتطلبات الفنية المطلوبة.

وجاء القرار الجديد بتعيين المدربين المواطنين في فرق أندية دبي للألعاب الجماعية بهدف: تمكين المدربين المواطنين من العمل في مختلف الأندية والشركات الرياضية ونيل ثقتهم، مواصلة تعزيز قدرات وتطوير مهارات المدربين المواطنين الذين يتم تعيينهم من قبل الأندية أو الشركات الرياضية، تشجيع المدرب المواطن والمساهمة في صقل وتطوير قدراته الفنية.

كما تضمن القرار شروطا وضوابط فنية لتنفيذ القرار وهي: أن يكون المدرب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يكون حاصلاً على الحد الأدنى من المؤهل التدريبي المطلوب للوظيفة المقرر من الاتحاد المعني باللعبة، وأن يتفرغ لأداء عمله في الأوقات المحددة للتدريب.

ويقدم القرار الجديد دعما كبيرا للكوادر الرياضية الوطنية كما يمثل مرحلة جديدة من عمل مجلس دبي الرياضي في دعم وتمكين وتطوير المدربين المواطنين حيث كانت البداية قبل سنوات بتعيين مدرب مواطن مساعدا لمدرب الفريق الأول لكرة القدم في جميع أندية وشركات كرة القدم بدبي، إلى جانب تعيين المدربين المواطنين لقيادة فرق كرة القدم في النادي بداية من الفريق الأول والرديف ووصولا إلى مدربي المراحل السنية مع اشراكهم في ورش تدريب وتجارب معايشة وتوفير الفرصة لهم لتطوير مهاراتهم التدريبية والحصول على شهادات تدريب متقدمة وصولا إلى شهادة تدريب احترافية "برو لايسن".

وساهم هذا النهج في رفع عدد المدربين المواطنين العاملين فعليا في تدريب فرق كرة القدم في الأندية والشركات بدبي إلى 70 من أصل 130 مدربا وبنسبة تصل إلى أكثر من 54% من عدد المدربين مع وضع خطة لزيادة هذه النسبة سنويا، وسيكون القرار الجديد محطة مهمة في جهود مجلس دبي الرياضي لزيادة أعداد المدربين المواطنين في الرياضات الجماعية بأندية دبي وتطوير مهاراتهم وزيادة خبراتهم التي تؤهلهم لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول في جميع فرق الأندية.

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