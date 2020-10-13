أبو الشوارب: الإمارات وطن التسامح وملتقى شعوب العالم

المصدر: دبي- عدنان الغربي

أكد عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أن الإمارات وطن التسامح، وملتقى شعوب العالم، دون استثناء، وأنها ترحب بالجميع، بغض النظر عن جنسياتهم ودياناتهم، مشيراً إلى أن الرياضة أداة توحد الشعوب، وتعزز المثل العليا للسلام والأخوة والتضامن والتسامح.

وأوضح أبو الشوارب، في تصريح أدلى به لإحدى القنوات الإسرائيلية، أن النصر عندما تعاقد مع ضياء سبع، لم ينظر إلى دينه أو جنسيته، بل إلى تألقه في الملاعب أينما حلّ، مضيفاً أن العميد لا يتعاقد مع لاعبيه على أساس دينهم أو جنسيتهم، لكنه يختارهم بناء على مهاراتهم، ومدى قدرتهم على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الكرة في النصر، إلى أن اختيار ضياء سبع ليكون أحد اللاعبين الجدد في قائمة الفريق، جاء ضمن هذا الإطار، وباقتناع تامّ بإمكاناته، التي جعلته منه واحداً من أبرز اللاعبين الإسرائيليين في السنوات الأخيرة، وأضاف قائلاً: بعد ضبط حاجة الفريق على مستوى التعاقدات الجديدة، بدأنا نبحث عن لاعبين في الدوريات الأوروبية والصين ودول أخرى، وتلقينا عروضاً، من بينها ضياء سبع و3 لاعبين آخرين.

وتابع: قمنا بدراسة هذه العروض، وتحويلها إلى اللجنة الفنية ومدرب الفريق الأول، واتفق الجميع أن ضياء سبع هو اللاعب المناسب، وعلى هذا الأساس تم التعاقد معه.

مفاوضات

وصرح أبو الشوارب أن المفاوضات تمت بشكل سلسل، وأن اللاعب متحفز لخوض هذه التجربة الجديدة في مشواره الكروي، والجميع متفائل بنجاحه مع الفريق، وقال: بغض النظر عن جنسية اللاعب، سواء كان إسرائيلياً أو غيره، نحن ننظر إلى مهارة اللاعب والمستويات التي يقدمها على أرضية الملعب، والاستفادة التي يمكن أن يقدمها لنا.

وختم قائلاً: نحن في زمن الاحتراف، أي لاعب يمكن أن يلعب في أي دولة في العالم، والإمارات وطن التسامح، وترحب بكل اللاعبين، مهما كانت جنسياتهم أو دياناتهم، ورسالتي إلى الشعب الإسرائيلي وللعالم، الرياضة تجمع بين الشعوب، ويجب أن نشجع الرياضيين، وأتمنى كل العالم يشاهد مباريات نادي النصر.

وكان النصر أعلن عن تعاقده رسمياً مع ضياء سبع لاعب منتخب إسرائيل، قادماً من غوانزو الصيني لمدة عامين، ليكمل بذلك حلقة اللاعبين الأجانب في الفريق، استعداداً للموسم الكروي الجديد، الذي انطلق بمسابقة كأس الخليج العربي الأسبوع الماضي.

بداية

وسيظهر ضياء سبع، وهو من أصل عربي مسلم، كأول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج العربي، بقميص النصر، أمام الجزيرة، لحساب الجولة الأولى في الدوري، على استاد آل مكتوم السبت المقبل. وتضم قائمة العميد 5 لاعبين جدد، هم ضياء سبع وسيباستيان تيغالي مهاجم المنتخب الوطني «الوحدة»، وريان مينديز لاعب منتخب الرأس الأخضر.

والقادم من الشارقة، والبرازيلي كايكي جيسوس، في فئة المقيمين، والمدافع عبد الرحمن يوسف، القادم من الظفرة. تجارب من ناحية أخرى، اختتم النصر سلسلة تجاربه الودية، استعداداً لمسابقة دوري الخليج العربي، مساء أول من أمس، عندما فاز على فريق الاتفاق، أحد أندية الدرجة الثانية، بسداسية مقابل هدف واحد.

وقام المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، بإشراك تشكيلتين مختلفتين على مدار الشوطين، حيث لعب في الشوط الأول بتشكيلة ضمت إبراهيم عيسى ومحمد عايض ومحمود خميس وحبيب الفردان ومحمد فوزي وبراندلي كواس وكايكي جيسوس وتوزي وغلوبير ليما وحسين مهدي وفلانتيني، ولعب في الشوط الثاني بتشكيلة ضمت غيث حسين في حراسة المرمى، وسعيد سويدان وأونا ومحمد عبد الرحمن ومهند خميس وعبد العزيز داوود وحمد حسن وحسين عبد الله ويعقوب حسن ومحمد الجسمي وعبد الرحمن كاهن.

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