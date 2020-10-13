العنبري: الشارقة جاهز للمنافسة القوية

المصدر: (الشارقة - وام)

توقع عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة، أن يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين الفرق، نظراً لاستعدادتها بشكل جيد، حيث خاضت مباريات ودية، كما أن معظم الأندية تمر بمرحلة استقرارعلى مستوى اللاعبين والأجهزة الفنية، لعدم إجرائها تغييرات كبيرة في اللاعبين، ما ينعكس بالإيجاب على مستوى الفريق.

وأكد العنبري أن استعدادات الشارقة جيدة، وتم إجراء عدة انتدابات لتقوية التشكيلة الأساسية، ودعم دكة البدلاء، فالموسم طويل، والمنافسات متعددة، وقال: نحتاج إلى عمل مداورة بين اللاعبين لتقليل نسبة الإصابات، وتجنب إرهاقهم، وعقدنا عدة صفقات مميزة في مراكز مختلفة. وأكد العنبري أن الفريق يحظى بدعم كبير من إدارة النادي، وتم توفير احتياجات الفريق، وقال: نشيد بدور بدر أحمد مدير التعاقدات في شركة الكرة وأعضائها، حيث تتم المشاورة والاتفاق بين إدارة الشركة والجهاز الفني على اللاعب الذي سيخدم الفريق.

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