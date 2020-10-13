الكسندر يتسلم راية تدريب الظفرة من قويض

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

تسلم الصربي الكسندر فيليسوفيتش راية تدريب الظفرة من السوري محمد قويض الذي كان قد تولى قيادة الأمور الفنية عقب رحيل الصربي فوك رازوفيتش لتدريب الوحدة، وبدأ الكسندر مهامه الفعلية أول من أمس بعد أن أكمل قويض مهمته بقيادة الفريق في مباراته أمام شباب الأهلي ضمن ذهاب كأس الخليج العربي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأشرف المدرب الجديد على تدريب الظفرة لأول مرة بعد نهاية فترة الحجر الصحي، بحضور حمد خميس المنصوري رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء شركة كرة القدم والجهاز الإداري للفريق الأول.

وأكد الكسندر في أول تصريحات له سعادته بتولي تدريب الظفرة، ذاكراً أنه سيبذل كل جهده من أجل تطور الفريق وتقدمه في كل المنافسات، رافضاً تقديم أية وعود بنيل البطولات في الوقت الراهن.

من جانبه، شكر عبد الرحيم جمعة مدير الفريق، المدرب السوري محمد قويض على فترة عمله السابقة، موضحاً أنه قدم مجهوداً كبيراً تميز بالإخلاص في العمل حتى يصل لاعبو الظفرة إلى أفضل درجات الإعداد، كما رحب بالمدرب الجديد، متمنياً له التوفيق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز