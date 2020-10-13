قميص جديد للوصل باللون الأخضر

المصدر: (دبي- علي شدهان)

أضاف نادي الوصل، اللون الأخضر إلى الزي الرسمي لقمصان الفريق الأول لكرة القدم، ليرتدي «الإمبراطور» قمصاناً باللونين الأصفر والأخضر، في مختلف البطولات، في خطوة تهدف لإضفاء نوع من الإيجابية لما يمثله اللون الأخضر من مؤشرات الارتياح والسعادة، باعتباره لوناً تفاؤلياً، وكان الوصل أحرزالعديد من الألقاب، مرتدياً لونه الذهبي.

ويشتمل القميص الجديد على شعار «إمبرو»، الشركة البريطانية العريقة في صناعة الألبسة الرياضية، باللون الأصفر، وشعارالنادي بألوانه المعتادة، وعلم الدولة، وشعار واسم الشركة الراعية في منتصف القميص ،فيما يحمل القسم الخلفي منه، عبارة نادي القرن «Club of the Century»، وعلم الدولة.

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