أوزيل يجلس في المدرجات بـ 8 ملايين إسترليني

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

حصل مسعود أوزيل، على مكافأة بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني من أرسنال في نهاية سبتمبر الماضي، على الرغم من عدم لعبه أي مباراة مع الفريق، منذ أكثر من سبعة أشهر، وتحديداً منذ 7 مارس 2020.

ويعتبر أوزيل، هو صاحب أعلى دخل بين اللاعبين في أرسنال، إذ يبلغ راتبه الأسبوعي 350 ألف جنيه إسترليني، إلا أن المكافأة حصل عليها بموجب عقده الموقع في يناير 2018، والغريب أنها جاءت في الوقت الذي يسعى فيه أرسنال للتخلص من هذا العقد خلال يناير 2021، قبل نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة «أتليتيك»، إلى اعتقادها أن مثل هذه المكافآت، كانت عاملاً مساهماً في قرار أوزيل البقاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

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