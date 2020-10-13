11 ملفاً في انتخابات اتحاد الطائرة

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

انتهت لجنة الانتخابات باتحاد الكرة الطائرة، أمس، من فتح أظرف المرشحين لخوض انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة، المقررة 22 نوفمبر المقبل.

وأكدت اللجنة تلقيها 11 ملفاً من الأندية، فيما لم يتقدم كل من نادي الوحدة، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بأي مرشحين، وتتواصل أعمال اللجنة في استكمال أوراق ملفات المرشحين، حتى الإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين 25 الجاري، ويتم فتح باب الطعون في اليوم التالي. والجدير بالذكر، أنه يتنافس 3 مرشحين على منصب الرئيس، و8 مرشحين على 7 مقاعد لأعضاء مجلس الإدارة، ومرشحة واحدة للمقعد النسائي.

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