ناصر الفلاسي يعتذر عن إدارة فريق حتا

المصدر: دبي-علي الظاهري

تقدم ناصر الفلاسي مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي حتا، باعتذاره بشكل رسمي إلى مجلس إدارة النادي، عن إدارته للفريق الأول بسبب ظروف العمل.

وعلم "البيان الرياضي" أن إدارة حتا قبلت اعتذاره عن إكمال مهمته مع "الإعصار".

وتوجه الفلاسي بالشكر إلى أسرة نادي حتا وعلى رأسهم مجلس الإدارة برئاسة على محمد البدواوي وأعضاء الجهاز الفني والإداري وجميع اللاعبين.

وتولى الفلاسي مهمة مدير الفريق، في بداية الموسم الماضي كما كان لاعباً في حتا والنصر سابقاً، متمنيا التوفيق لهم في مشوارهم خلال الموسم الجاري.

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