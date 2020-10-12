الوصل.. "أصفر أخضر"

المصدر: دبي- علي شدهان

أضاف الوصل، اللون الأخضر إلى الزي الرسمي لقمصان فريق النادي الأول لكرة القدم، ليرتدي الإمبراطور قمصانا باللونين الأصفر والاخضر في مختلف بطولات الموسم الجديد في خطوة اتخذتها إدارة النادي بهدف إضفاء نوع من الإيجابية على فهود زعبيل وجماهيرهم الوفية وكل المتابعين، لما يمثله الأخضر من مؤشرات الارتياح والسعادة باعتباره لونا تفاؤليا بالدرجة الأساسية.

العام 1960

واعتاد الوصل على ارتداء القمصان الصفراء منذ تأسيسه في العام 1960، وأحرز العديد من القاب البطولات مرتديا لونه الذهبي الذي بات ماركة مسجلة باسم الإمبراطور على الصعيد المحلي.

القرن الماضي

ويشتمل القميص الأخضر الجديد للوصل على شعار "امبرو umbro"، الشركة البريطانية العريقة في مجال صناعة الألبسة الرياضية منذ عشرينيات القرن الماضي، باللون الأصفر في يسار القميص، وشعار النادي بألوانه المعتادة في اليمين، وعلم دولة الإمارات في الوسط، وشعار واسم الشركة الراعية للوصل في منتصف القميص، فيما تحيط الألوان الأصفر والاخضر والأسود، أعلى القميص الذي اتخذ شكل حرف "v" لإضفاء نوع من الأناقة على القسم الأمامي للقميص، فيما يحمل القسم الخلفي من القميص، عبارة نادي القرن "Club of the Century"، وعلم دولة الإمارات.



285درهم

ويتوفر القميص الأخضر الجديد لفريق الوصل الأول لكرة القدم في متاجر النادي بزعبيل وبسعر 285 درهم فقط.

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