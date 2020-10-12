الفلاسي: حتا يبحث عن النقاط قبل الأداء

المصدر: دبي- علي الظاهري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي حتا، تحضيراته، استعداداً لمواجهة مضيفه الوحدة في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد آل نهيان، وسيخوض «الإعصار» أول مبارياته في الدوري كامل الصفوف، بلا غيابات أمام «أصحاب السعادة».

وقال ناصر الفلاسي مدير الفريق، إن حتا جاهز لأول ظهور في بطولة الدوري، خاصة بعد عودة مجموعة من اللاعبين الذين غابوا في مباراة الكأس أمام بني ياس، أبرزهم محمد الحمادي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل نحو 3 أسابيع، والمهاجم الزامبي موابي موسوندا، والذي فضل المدرب عدم إشراكه في اللقاء السابق، بسبب عدم جاهزيته، نظراً لوصوله قبل المباراة بيومين، إضافة إلى محمد الحمادي وسعيد جاسم.

وأشار الفلاسي إلى أن المباريات الرسمية تختلف عن التجارب الودية لأي فريق، حيث كان أداء الفريق في انطلاقة الموسم الكروي أمام بني ياس في مسابقة كأس الخليج العربي مطمئناً، إلا أن الأهم هو تحقيق النتائج، ويسعى الفريق إلى العودة بنتيجة إيجابية من العاصمة يوم الجمعة، في لقاء الوحدة، موضحاً أن الجهاز الفني، بقيادة المدرب كريستوس كونتيس، تركيزه ينصب بالدرجة الأولى على حصد النقاط، بعيداً عن نسبة الاستحواذ، ويحرص دائماً على تعزيز هذه الفكرة لدى اللاعبين خلال التدريبات.

وتمنى الفلاسي، التوفيق للفريق في الموسم الكروي، وخاصة في بطولة دوري الخليج العربي، التي يسعى أن يحقق فيها أفضل النتائج .

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