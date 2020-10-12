الوحدة.. خسارة افتتاحية أولى بعد 6 سنوات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

جاءت خسارة الوحدة على ملعبه أمام الوصل ١- 2 في ذهاب الدور الأول من بطولة كأس الخليج العربي لتسجل أول خسارة للعنابي في افتتاحية البطولة منذ 6 سنوات، وذلك بعدما اعتاد الوحدة التفوق في المباريات الافتتاحية للمسابقة التي يحمل لقبها مرتين.

2014

وكانت آخر خسارة تعرض لها الوحدة في افتتاح كأس الخليج العربي في موسم 2014-2015 عندما خسر من شباب الأهلي 1-3 في الجولة الأولى من المسابقة، إلا أنه في المواسم التالية حقق التعادل أمام الفجيرة 3-3 في موسم 2015-2016 الذي حقق خلاله اللقب للمرة الأولى في تاريخه، وفي موسم 2016-2017 تعادل مع الجزيرة 2-2، ثم واجه شباب الأهلي في الموسمين التاليين في الجولة الأولى وتعادلا 1-1 في موسم 2017-2018، وفاز الوحدة في الموسم التالي 2018-2019، وفي الموسم الماضي فاز الوحدة على الفجيرة في مستهل مشواره 3-1.

صعوبات

وعانى الوحدة خلال فترة الإعداد للموسم الحالي بعد تغيير المدرب، ثم التوقف عن التدريبات لمدة 14 يوماً بسبب الحجر الصحي الذي حرمه من استكمال دوري أبطال آسيا، فيما يسعى الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني إلى تصحيح الأخطاء التي شهدتها مباراة الوصل وتحقيق مزيد من التفاهم والانسجام قبل مباراة حتا يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، وانتظار عودة الخماسي الدولي للتدريبات لمنح الفريق قوة إضافية.

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