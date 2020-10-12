شراكة بين «الجزيرة» و«تيك توك»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وقّع نادي الجزيرة اتفاقية شراكة هي الأولى من نوعها مع «تيك توك» ليصبح فخر أبوظبي أول نادٍ رياضي في المنطقة يتعاون مع منصة التواصل الاجتماعي العالمية الشهيرة، وبعد أن أصبح أول نادٍ إماراتي يطلق حساباً رسمياً في «تيك توك» في وقت مبكر من العام الجاري، تجاوز عدد مشاهدات الهاشتاق #AlJaziraFC أكثر من 25 مليوناً، وحصل على ما يتجاوز 650 ألف إعجاب من المتابعين، مما جعل من حساب نادي الجزيرة واحداً من أكثر الحسابات شهرة ومتابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب هذه الشراكة سيشهد محتوى نادي الجزيرة انتشاراً وترويجاً أوسع على «تيك توك»، كما سيظهر شعار «تيك توك»على أطقم الفريق في المباريات الافتتاحية من الموسم وحول استاد محمد بن زايد.

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