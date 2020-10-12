إشادة بالتزام أندية «الأولى» بالبروتوكول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشادت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بجهود أندية دوري الدرجة الأولى، والتزامها التام بتطبيق بروتوكول المباريات بالجولة الأولى للدور التمهيدي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وثمّن أحمد بن درويش رئيس اللجنة، تعاون الأندية مع اللجنة ومراقبي المباريات في تنفيذ البروتوكول الطبي، قبل وأثناء وبعد المباريات، مشيراً إلى أن هذا التعاون، ساهم في خروج مباريات الجولة الأولى بأفضل صورة، وقال: مستوى الفرق بالجولة الأولى، يبشر بموسم مميز، رغم فترة التوقف الطويلة، والأندية تبذل جهوداً مضاعفة في التدريبات، بطموح المنافسة على بطاقتي التأهل لدور الستة عشر للكأس الغالية. وكان بن درويش، حضر مباراتي الإمارات مع التعاون بالمجموعة الأولى، ودبا الحصن مع الذيد بالمجموعة الثانية.

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