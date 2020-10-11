الشارقة الرياضي يعتمد مقترح إنشاء مركز الشارقة للإحصاء الرياضي

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد مجلس الشارقة الرياضي مقترح إنشاء مركز الشارقة للإحصاء الرياضي الذي يحوي على جميع البيانات والمعلومات الاحصائية الرياضية على مستوى الإمارة بجانب مخرجات العمل للجانه الدائمة والعديد من المواضيع الأخرى.

جاء ذلك خلال الإجتماع الثالث لمجلس الإدارة الذي عقد مؤخراً في مبنى الطبق الطائر - أحد المعالم المعمارية في الشارقة منذ سبعينات القرن الماضي- برئاسة سعادة عيسى هلال الحزامي والنائب سعادة عبدالملك جاني وأعضاء مجلس الإدارة.

حيث قدم رؤساء اللجان الدائمة شرحاً بمخرجات العمل خلال الفترة الماضية وآلية وخطة العمل المتبعة لتحقيق الأهداف المرجوة. كما تم الاطلاع على انجازات الادارات التابعة للمجلس خلال الشهر الماضي بالاضافة إلى العرض المقدم من السيد عبدالله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة والمهندسة أسماء البلوشي رئيس قسم متابعة المنشآت الرياضية عن المنشآت الرياضية في الإمارة والخطط المستقبلية لقسم متابعة المنشآت الرياضية بالمجلس.

واستهل عيسى هلال الاجتماع بالشكر والتقدير للشيخة حور بنت سلطان القاسمي، الرئيس والمدير المؤسس لمؤسسة الشارقة للفنون الشيخة نوّار بنت أحمد بن محمد القاسمي مدير مؤسسة الشارقة للفنون على التعاون واستضافة اجتماع المجلس في هذا الصرح المعماري المميز الذي يستخدم حالياً كملتقى فني وإبداعي لكافة أفراد المجتمع، إضافة لاحتضانه البرامج والفعاليات العامة.

وأشاد بالجهود المبذولة من اللجان الدائمة والتفاعل الكبير في مختلف المشاريع والمبادرات التطويرية والاستثمارية الرياضية والتي ستساهم في دفع مسيرة الرياضة بشكل عام بالإمارة الباسمة وترجمة رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ودعمهم اللامحدود للمجلس وأنديته.

وأضاف: نسعى في مجلس الشارقة الرياضي للعمل جنباً إلى جنب لرفعة الرياضة بالإمارة تأكيدا لمكانتها الكبيرة وتنفيذ المشاريع المستقبلية والتطلعات التي يصبو إليها المجلس وأنديته، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المختلفة والذي ينعكس بالتالي على العمل الإداري بالمجلس بشكل مميز وسير العمل أيضا في الأندية التابعة له.

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