بالصوت والصورة.. حماس الجماهير حاضر في انطلاقة موسمنا الكروي

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

المدرجات التي لم يغب عنها الجماهير، كانت هي المشهد الأبرز في انطلاقة الموسم الكروي الخميس الماضي، بالجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي، فقط كانت الجماهير حاضرة بالصوت والصورة، في ابتكار افتراضي ألهب الحماس، إذ رددت الجماهير الأهازيج، احتفالاً بعودة النشاط الكروي إلى ملاعبنا، بعد غياب 7 أشهر.

في تلك الجولة الافتتاحية قدمت إدارات أندية الفجيرة والوحدة وشباب الأهلي، مبادرات متميزة جديدة على ملاعبنا، من خلال الجماهير الافتراضية، حيث تم وضع صور للجماهير في المدرجات، وإذاعة صوت مسجل للجماهير، عبر مكبرات الصوت، في لمسة تقدير لتلك الجماهير.

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