كرة الإمارات تكسب ضربة البداية

المصدر: دبي - علي شدهان

نعم، سلامة الناس كنز ثمين، وربح رصين، بل هو الصيد الوفير في كل القياسات، وبغض النظر عن جميع المعطيات، هذه هي الخلاصة الرابحة لأهم ما تمخض عن الخطوة الأولى لكرة القدم الإماراتية في موسمها الجديد 2020 - 2021، بإقامة ذهاب كأس الخليج العربي الخميس والجمعة، الجولة التي شدت إليها الأنظار، وحبست أنفاس أبناء الوسط الرياضي في الدولة، ليس لأن هذا الفريق فاز وذاك خسر، بل لأن الانطلاقة جاءت بعد فترة توقف عصيبة، تبعتها مرحلة إعداد مضنية، رافقتها إجراءات احترازية صارمة، لحقتها سياقات عمل غير مسبوقة بهدف حماية أرواح عموم أفراد مجتمع الإمارات من تأثيرات وباء «كورونا».

كنز السلامة

ومع تحقيق الهدف الأهم من ذهاب كأس الخليج العربي، والمتمثل بربح كنز سلامة الجميع، وبعيداً عن الحكم الفني المبكر، فإن المباريات الست للجولة قد كشفت عن القليل من ملامح الفرق الـ 12، الوصل مر بسلام من عقبة مضيفه الوحدة بفوزه الثمين بهدفين لهدف، فيما أخفق العين كثيراً بخسارته المرة أمام ضيفه خورفكان بأربعة أهداف لهدفين، بينما تعثر شباب الأهلي بتعادله بهدف لمثله مع ضيفه الظفرة.

لغز وتميز

وفيما شكل الجزيرة لغزاً مبكراً بخسارته بهدفين لهدف أمام مضيفه اتحاد كلباء، ظهر خورفكان بهيئة أحلى بقيادة مدربه البرازيلي الجديد كايو زاناردي، فيما تميز بني ياس بلونه «السماوي الزاهي» باجتيازه عقبة مضيفه حتا بثنائية نظيفة، بينما أبدع الفجيرة واتحاد كلباء بفوزهما على عجمان والجزيرة بهدف دون رد، وبهدفين لهدف على التوالي.

17 هدفاً

وشهدت جولة ذهاب كأس الخليج العربي، إحراز 17 هدفاً في المباريات الست، تناوب على تسجيلها 5 لاعبين مواطنين، و8 محترفين أجانب، و4 من لاعبي «الفئات الأربع» المقيدين في التشكيلات الرسمية للفرق الـ 12 المشاركة في البطولة، وهي محصلة رقمية أكثر من مقبولة في ظل ظروف أولى جولات الموسم الجديد.

4885 تمريرة

كما أفرزت المباريات الست لجولة ذهاب كأس الخليج العربي، 4885 تمريرة، و136 تسديدة، و61 ركلة ركنية، و164 خطأ، و182 حالة تشتيت للكرة، وإشهار بطاقة حمراء واحدة في مقابل 21 بطاقة صفراء.

صراع الهدافين

وعلى صعيد صراع الهدافين، وقف بينيل ملابا «اتحاد كلباء» في الصدارة من الخطوة الأولى لكأس الخليج العربي برصيد هدفين، فيما حل في المراكز من الثاني إلى العاشر وبرصيد هدف واحد، جواو فيغريدو «الوصل»، وإسماعيل مطر «الوحدة»، وجواو بيدرو «بني ياس»، وجونينيو «خورفكان»، ودنيلسون بيريرا «الظفرة»، ورافاييل بيرييرا «العين»، ورامون لوبيز «خورفكان»، وعمر جمعة ربيع «خورفكان»، وفيديريكو كارتابيا «شباب الأهلي».

الترتيب العام

وفيما يتعلق بالترتيب العام لفرق كأس الخليج العربي، وبعد جولة «الذهاب»، وقف خورفكان بجدارة في الصدارة برصيد 3 نقاط بعد اكتساحه مضيفه العين بأربعة أهداف لهدفين، فيما حلت فرق بني ياس والوصل واتحاد كلباء والفجيرة في المراكز من الثاني حتى الخامس وبالرصيد ذاته «3 نقاط» بعد الفوز على فرق حتا والوحدة والجزيرة وعجمان بـ 2-0 و2-1 و2-1 و1-0 على التوالي.

نقطة وحيدة

وحل فريقا الظفرة وشباب الأهلي في المركزين السادس والسابع برصيد نقطة وحيدة لكل منهما بعد تعادلهما 1-1، فيما جاء الجزيرة ثامناً من دون نقاط إثر خسارته من مضيفه اتحاد كلباء بهدفين لهدف، وحل الوحدة تاسعاً من دون رصيد أيضاً بعد هزيمته على ملعبه من نظيره الوصل بهدفين لهدف.

عجمان عاشراً

واحتل عجمان المركز العاشر من دون رصيد بعد خسارته بالنيران الصديقة أمام مضيفه الفجيرة بهدف دون رد، فيما جاء حتا في المركز 11 بلا رصيد أيضاً عقب خسارته أمام ضيفه بني ياس بثنائية نظيفة، فيما تذيل العين لائحة الترتيب العام لفرق البطولة من دون رصيد باحتلاله المركز 12 إثر هزيمته الموجعة أمام ضيفه خورفكان بأربعة أهداف لهدفين.

النصر والشارقة

وفيما خاض 12 فريقا مباريات جولة ذهاب كأس الخليج العربي لكرة القدم، عاش فريقا النصر والشارقة في الانتظار، وانتقلا معاً مباشرة إلى الدور ربع النهائي من البطولة، نظراً لكون العميد بطل النسخة الأخيرة من كأس الخليج العربي في موسم 2020-2019، والشارقة بطل دوري الخليج العربي في موسم 2018 - 2019، النسخة ما قبل الأخيرة الملغاة احترازاً من وباء «كورونا».

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