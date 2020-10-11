3 أسباب وراء خسارة الجزيرة أمام كلباء

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

بخسارة الجزيرة أمام اتحاد كلباء 2 /‏‏1 في ذهاب كأس الخليج العربي، أصبح مطالباً بالتعويض على ملعبه في مواجهة الإياب في الـ 12 نوفمبر المقبل، من أجل نيل بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي، والأمر لا يخلو من الضغوطات على «فخر أبوظبي»، وبالعودة إلى أحداث المباراة أمام «النمور» فإن هناك 3 أسباب رئيسية وراء الخسارة..

1 تعتبر الاستدعاءات الدولية هي السبب الرئيس في تواضع المستوى أمام كلباء، وذلك بسبب غياب النجوم على أرضية الملعب، مما أضعف من الحلول والبدائل أمام مارسيل كايزر المدير الفني للفريق، واضطر للاعتماد على صغار اللاعبين

2 غاب ثنائي الوسط عمر عبد الرحمن، وعبدالله رمضان، بداعي الإصابة، بالإضافة إلى الدوليين وهو الأمر الذي أفرغ التشكيلة من عناصر الخبرة، عدا ثنائي الوسط ثولاني سيريرو وعامر عبد الرحمن، مما دفع بالجهاز الفني بالاعتماد على معظم تشكيلته من اللاعبين الشباب.

3 على الرغم من تفوق الجزيرة على كلباء من ناحية الاستحواذ على الكرة بنسبة 59.2%، وبحسب إحصائيات المباراة فإن كلباء سدد الكرة 13 مرة في مقابل 4 تسديدات للجزيرة.

من جانبه رفض قاسم محمد لاعب الجزيرة الأسبق، فكرة تبرير الخسارة بداعي الاستدعاءات الدولية وتواجد نجوم الفريق الكبار بشكل عام مع المنتخب الوطني، وقال: يجب على الأجهزة الفنية تجهيز بدائل في حال غياب لاعبيها الأساسيين، مع المنتخب الوطني أو بداعي الإصابات والغيابات، وإن هذه الحجة واهية ولا مبرر لها، حيث تفقد الفريق المنافسة على بطولة رسمية.

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