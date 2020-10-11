الحمرية يظهر «العين الحمراء» في أغلى الكؤوس

المصدر: متابعة – محمد فضل

غاب فيصل خليل المهاجم الدولي السابق وقائد فريق الحمرية الحالي، عن صفوف فريقه في المباراة الأولى أمام دبا الحصن أول من أمس في الجولة الأولى لتمهيدي تصفيات كأس رئيس الدولة لأندية الهواة، والتي انتهت لمصلحة الحمرية 1/‏2 وذلك بسبب تأخر نتيجة فحوص كورونا المقررة للاعبين قبل المباريات، الأمر الذي دفع المدرب التونسي غازي الغرايري إلى استبعاده من القائمة الأساسية.

وأشاد ماجد المهيري مشرف فريق الحمرية بالبداية الجيدة لفريقه في أول مباراة رسمية خلال الموسم الحالي، منوهاً إلى أن الفوز أحياناً يكون أهم من الأداء وخصوصاً في المواجهات المتعلقة بالحصول على النقاط معرباً عن أمله أن يواصل الفريق ردة الفعل الميدانية القوية في المباريات المقبلة وخصوصاً المواجهة التالية مع البطائح. وأضاف: نتمنى أن يحالفنا التوفيق في جميع المباريات ويجب أن نظهر أقوياء حتى نتابع العمل الجيد ونحصد النتائج المطلوبة لأننا نملك الأفضل. كما أشاد المهيري بكافة لاعبي الفريق وخصوصاً الحارس أحمد الشاجي، الذي أنقذ مرمى الحمرية من فرص حقيقية للحصن في شوطي المباراة.

حفاوة

على جانب آخر، وجه عبدالله سالم المدير التنفيذي لنادي العربي، الشكر إلى إدارة عجمان برئاسة خليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة تقديراً للحفاوة التي قوبلوا بها في «دار البرتقالي» التي سارعت إلى فتح أبواب النادي لاستضافة مباراة الفريق الأولى في المسابقة أمام البطائح والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف.

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