التاريخ ينحاز للظفرة على حساب شباب الأهلي

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

عاد الظفرة بتعادل ثمين 1-1، وبطعم الفوز من أمام مضيفه شباب الأهلي أول من أمس، على ملعب استاد راشد، ضمن ذهاب الدور الأول من كأس الخليج العربي، وبات يكفي الظفرة، التعادل السلبي في الإياب يوم 13 نوفمبر المقبل، للصعود إلى دور الثمانية للبطولة، بينما يحتاج شباب الأهلي إلى التعادل بنتيجة أكبر من لقاء الذهاب، أو تحقيق الفوز للصعود إلى الدور التالي.

وواصل التاريخ مساندته للظفرة، بتعادل الفريقين للمرة الثالثة في 7 مواجهات جمعت بينهما في كأس المحترفين، وكان الفوز من نصيب الظفرة في 3 مباريات، ومن نصيب شباب الأهلي في مباراة واحدة منذ أكثر من 10 سنوات، وجرت تحديداً يوم 5 يناير 2010، وفاز بها شباب الأهلي بنتيجة 2-1، كما أن بتعادل أول من أمس، لا يزال شباب الأهلي لم يحقق الفوز على الظفرة في استاد راشد طوال 524 يوماً، وكان الفوز الأخير بنتيجة 3-2، وفي الجولة 23 من دوري الخليج العربي موسم 2019-٢٠١٨.

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