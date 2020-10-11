صدمة وغضب عيناوي بعد رباعية خورفكان

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

أثارت الخسارة الثقيلة التي تلقاها العين من ضيفه خورفكان (4 -2) أول من أمس على استاد هزاع بن زايد في ذهاب الدور الأول من كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، صدمة وردود أفعال غاضبة وسط جماهير الفريق البنفسجي، التي طالبت بالتدخل العاجل لإصلاح حال الفريق وترتيب أوراقه على النحو الذي يعيد له هيبته وشخصيته القوية المعروفة عنه عبر تاريخه الطويل، وحمل أنصار العين مسؤولية الإخفاقات المتتالية التي ظل يتعرض لها بالفترة الأخيرة لإدارة شركة الكرة، التي أهملت (حسب زعمهم) تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مواطنين وأجانب قادرين على تحقيق الإضافة الفنية، وشددوا على ضرورة سد الثغرات.

وخلال أقل من شهر تعرض العين للخسارة بالأربعة 3 مرات ومنها اثنتان بدوري أبطال آسيا بالنتيجة نفسها (4 - 0) والثالثة أول من أمس أمام خورفكان (4-2) في جولة ذهاب الدور الأول من كأس الخليج العربي، ويدخل في سيناريوهات صعبة من أجل التأهل ومن بينها الفوز بفارق 3 أهداف في جولة الإياب ليضمن تأهله للمرحلة التالية.

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