الأغلبية يرشحون النصر للفوز بدوري الخليج العربي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

رشح 40% من المشاركين في استطلاع «البيان الرياضي» الأسبوعي، النصر للفوز بدوري الخليج العربي لكرة القدم للموسم الجديد 2021-2020، بينما حصل شباب الأهلي على 16%، وكل من الوصل وبني ياس على 12%، والشارقة والوحدة على 8%، واتحاد كلباء على 4% من جملة الأصوات كمرشحين لتحقيق لقب البطولة، والتي تقام مباريات جولتها الأولى على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين. ويبدأ النصر مشواره في البطولة باستضافة الجزيرة يوم السبت المقبل، وفي اليوم نفسه، يلتقي اتحاد كلباء مع شباب الأهلي، والعين مع خورفكان، بينما يلتقي في اليوم الأول للجولة يوم الجمعة القادم، الوحدة مع حتا والظفرة مع عجمان والوصل مع بني ياس، ويستضيف الفجيرة فريق الشارقة حامل اللقب كونه بطلاً لدوري الخليج في موسم 2019-2018، بعد إلغاء مسابقة الموسم الأخير للدوري 2020-2019.

استعداد

وقال ركان جاسم العجمي لاعب الجزيرة السابق، إن النصر وشباب الأهلي والشارقة، هي أقوى الأندية المرشحة للتنافس على درع دوري الخليج العربي في الموسم الجاري، كونها الأكثر جهوزية واستعداداً للمسابقة بدنياً وفنياً، وكذلك الأبرز على صعيد صفقات تدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، موضحاً: «شباب الأهلي والشارقة، بفضل مشاركتهما في دوري أبطال آسيا، وخوضهما مواجهات رسمية قوية، أصبحا الأفضل جهوزية، وكذلك قاما ومعهما النصر بإجراء تعاقدات متميزة على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب خلال فترة القيد الصيفية، وأصبح لديهم دكة بدلاء قوية».

تعاقدات

وأضاف: «البطولة الآسيوية والتعاقدات الجديدة ودكة البدلاء، يصبون في مصلحة الفرق الثلاثة، في الوقت الذي تأثرت فيه تحضيرات باقي الفرق سلباً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي حالت دون السفر إلى الخارج لإقامة معسكرات خارجية تتضمن خوض جرعات تدريبية مكثفة، ومباريات ودية متدرجة القوة، ومن وجهة نظري الشخصية، لم تتجاوز استعدادات تلك الأندية حاجز 15% من الاستعدادات السنوية التي كانت تجريها قبل تفشي الفيروس».

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