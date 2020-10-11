سلطان عادل الوثبة الأولى مع «النمور»

المصدر: كلباء- محمد فضل

شهدت مباراة كلباء والجزيرة، ضمن الجولة الأولى من كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز «النمور» 2 - 1، المشاركة الرسمية الأولى للاعب سلطان عادل نجل لاعب منتخبنا الوطني السابق واتحاد كلباء، عادل محمد مع الفريق، بعد أن دفع به المدرب الأوروغوياني خورخي داسيلفا المدير الفني لكلباء، وتحديداً في الدقيقة 74 من عمر المباراة، بديلاً عن زميله منصور البلوشي، لتكون هذه المشاركة الوثبة الأولى للنمر الجديد، حيث كان في مستوى التوقعات، وقدم أداء قوياً، مع مهارات رائعة، ذكرت الحاضرين من إدارة نادي كلباء، بما كان يقدمه والده الكابتن عادل محمد في التسعينيات من القرن الماضي.

وينتظر أن يكون سلطان عادل محمد، امتداداً لجيل النجوم في كلباء، من واقع ما قدمه مع فرق المراحل السنية في كلباء تحت 16 و18عاماً، فضلاً عن تربعه على صدارة هدافي منتخبنا الوطني للناشئين خلال المواسم الماضية، بعد أن قدم مستويات متميزة، كما تقلد شارة كابتن منتخب الناشئين.

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