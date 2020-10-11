«الآسيوي» يُشيد بمبادرة اتحاد الكرة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالمبادرة الإنسانية لاتحاد الإمارات، بإرسال مساعدات الطبية لستة اتحادات آسيوية، هي طاجيكستان، تركمانستان، قرغيزستان، جزر مارينا الشمالية، المالديف، وأوزبكستان، شملت معدات ومستلزمات طبية خاصة بفحوصات الكشف عن فيروس «كورونا» في المرحلة الأولى، ويعمل اتحاد الكرة حالياً، على إطلاق المرحلة الثانية، وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن المبادرة تحمل رسائل نبيلة، تعزز مبادئ التضامن والتعاون الإنساني بين الاتحادات، وهو أمر ليس غريباً على دولة الإمارات، المعروفة بجهودها الإنسانية على مستوى العالم.

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