«المحترفين» تعتمد تطبيق «VAR» بالكأس

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

اتفقت رابطة المحترفين، مع لجنة الحكام في اتحاد الكرة، على الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، خلال كافة جولات كأس الخليج العربي، للحد من الأخطاء التحكيمية خلال الجولة الأولي للبطولة، وأكد علي حمد رئيس لجنة الحكام، عدم رضائه عن تعدد الأخطاء في الجولة الأولى، ووصفها بـ «أخطاء غير مقبولة»، حتى لو كانت من حكام يديرون المباريات للمرة الأولى بمسابقات المحترفين، وقال تعمل اللجنة على تفادي الحكام مثل هذه الأخطاء مستقبلاً، والسعي لتطوير الكوادر التحكيمية، من خلال تكثيف الدورات والعمل الفني، حتى يكون مستوى التحكيم على قدر الطموحات. وأشار إلى أن تقنية «VAR»، ستطبق مع انطلاقة الدوري 16 الجاري.

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