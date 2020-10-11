سعود المعلا: بطولة العرب للشطرنج حققت أهدافها

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج أن البطولة العربية للشطرنج التي قام الاتحاد بتنظيمها الأسبوع الماضي تحت شعار «سلام لبيروت» حققت أهدافها الداعمة للبنان وقال رئيس الاتحاد العربي للشطرنج: «نجاح بطولة سلام لبيروت يعتبر امتداداً لنجاح الحملة التي دعت إليها حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورئيسة مؤسسة القلب الكبير».

وأضاف: قام الاتحاد العربي للشطرنج بتنظيم هذه البطولة دعماً ووقوفاً إلى جانب الأشقاء في لبنان ولتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للاتحاد اللبناني للشطرنج ولجميع اللاعبين العرب المشاركين، حيث أقيمت على مراحل عدة لتشمل الفائدة والجوائز جميع الفئات من كل المستويات، وقد شهدت منافسة قوية غير مسبوقة عبر تاريخ الشطرنج العربي بمشاركة 10 أساتذة دوليين كبار.

وشارك في البطولة التي أقيمت «أون لاين»، 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 21 دولة عربية، وبلغت قيمة جوائزها 9 آلاف دولار وتوج بلقبها لاعب منتخبنا الوطني سالم عبد الرحمن، فيما جاء المصري باسم أمين في المركز الثاني ومواطنه أحمد عدلي ثالثاً بنظام كسر التعادل بالرصيد نفسه من النقاط (9 نقاط).

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