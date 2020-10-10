الهيئة العامة للرياضة تناقش اتفاقية تعاون في مجال الرياضة مع إسبانيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، نائب سفير مملكة إسبانيا خايمي ايغليسياس وتيريسا اتيينسا فيرنانديز نائب المحلق الإسباني للشؤون الثقافية، بحضور الأمين العام المساعد للهيئة خالد عيسى المدفع والدكتورة ريمة الحوسني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة توقيع اتفاقية تعاون في الجانب الرياضي.

رحب الأمين العام، بنائب السفير والوفد المرافق له، مؤكداً حرص الهيئة على تقديم كل التسهيلات في سبيل إنجاز توقيع الاتفاقية وسبل التعاون المشترك، وأشاد بالدور الريادي والمميز للرياضة الإسبانية، وأوضح أن الإمارات ترتبط بعلاقات وثيقة مع مملكة إسبانيا في شتى المجالات، وتتميز تلك العلاقات بالنمو المتزايد، مشيراً إلى أن إسبانيا شريك استراتيجي مهم للإمارات في قارة أوروبا، مؤكداً أهمية تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والقطاع الرياضي على وجه الخصوص.

تأتي مناقشة الاتفاقية التي ستساهم في تعزيز المجالات الرياضية بين الإمارات ومملكة إسبانيا، وعلى تعزيز الشراكات في هذه المجالات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للرياضة، وتنمية القطاع الرياضي وتعزيز التعاون المبني على تبادل الخبرات.

حضر اللقاء حسن الرمسي مسؤول المراسم بالهيئة العامة للرياضة.

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