راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بمكتبه العميد حاتم الغايب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم .

وتبادل الطرفان الحديث حول شؤون لعبة كرة القدم في البلدين وسُبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك والقائم بين الاتحادين في كافة الأصعدة الفنية والإدارية والمنتخبات الوطنية وغيرها .

كما تم خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة بكرة القدم في ظل جائحة كورونا والإجراءات الوقائية التي قام بها الاتحادان حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وكل منتسبي اللعبة .

حضر اللقاء سالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم وإبراهيم أبا زيد الأمين العام للاتحاد السوري.

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