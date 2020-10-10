راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم
استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بمكتبه العميد حاتم الغايب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم .
وتبادل الطرفان الحديث حول شؤون لعبة كرة القدم في البلدين وسُبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك والقائم بين الاتحادين في كافة الأصعدة الفنية والإدارية والمنتخبات الوطنية وغيرها .
كما تم خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة بكرة القدم في ظل جائحة كورونا والإجراءات الوقائية التي قام بها الاتحادان حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وكل منتسبي اللعبة .
حضر اللقاء سالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم وإبراهيم أبا زيد الأمين العام للاتحاد السوري.
تعليقات