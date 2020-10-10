سواريز ينافس على أجمل هدف في دوري أبطال آسيا 2020

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رغم وداع الشارقة لدوري أبطال آسيا 2020، من دور المجموعات، إلا أن الاتحاد الآسيوي، اختار مهاجم الفريق ويلتون سواريز، للتنافس مع 9 مرشحين آخرين على صاحب أجمل هدف شهدتها مباريات البطولة لمنطقة الغرب الآسيوي، عن طريق التصويت الجماهيري.

واختار الاتحاد الآسيوي الهدف الذي أحرزه سواريز، في مرمى التعاون السعودي ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات، وأشار إلى نجاح المهاجم البرازيلي في تسجيل 3 أهداف "هاتريك" في المباراة التي تغلب فيها الشارقة 6-0، وكان الهدف الأول للاعب هو الأجمل، بعدما استلم الكرة من مواطنه كايو في الجهة اليسرى، وتقدم لمسافة طويلة في اتجاه المرمى، قبل أن يسدد من زاوية ضيقة في الشباك.

ويتنافس هدف سواريز مع أهداف عبد الرحمن العبيد لاعب النصر السعودي في مرمى السد بالجولة الأولى، وجلال الدين مشاريبوف لاعب باختاكور، في مرمى شباب الأهلي بالجولة الأولى، وفيصل درويش لاعب التعاون، في مرمى الشارقة بالجولة الأولى، وحسن الهيدوس لاعب السد، في مرمى سيباهان بالجولة الثانية، وعبد الرزاق حمد الله لاعب النصر، في مرمى سيباهان بالجولة الرابعة.

وكذلك أهداف عبد الله الأحرق لاعب الدحيل، في مرمى الشارقة بالجولة الرابعة، وشيخ دياباتي لاعب الاستقلال، في مرمى الأهلي السعودي بالجولة السادسة، ورضا ميرزائي لاعب سيباهان، في مرمى السد بالجولة السادسة، وشجاعي خليل زاده لاعب بيرسيبوليس، في مرمى الشارقة بالجولة السادسة.

والجدير بالذكر أن منافسات دوري أبطال آسيا 2020 في منطقة غرب آسيا، شهدت منافسة قوية ومثيرة وتسجيل أهداف رائعة، حيث بدأت المنافسة بإقامة أول جوتين من دور المجموعات في فبراير الماضي، بنظام الذهاب والعودة، قبل أن تستكمل بنظام الدورة المجمعة في سبتمبر الماضي، وتواصلت المباريات في الدولة المضيفة من خلال مباريات دور الـ16، وربع النهائي، وقبل النهائي لمنطقة الغرب، ونجح بيرسيبوليس الإيراني في حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائي بعدما تغلب على النصر السعودي بفارق ركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

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