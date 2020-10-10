الجمهور «الافتراضي» حديث «التواصل الاجتماعي»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

فاجأت شركة الكرة بنادي الفجيرة جماهير الفريق بفكرة غير مسبوقة في ملاعبنا، من خلال وضع صور مشجعي النادي على مدرجات مباراة الفريق وعجمان في كأس الخليج العربي،ليستشعر اللاعبون وجود جماهيرهم ، وأصبح تطبيق فكرة الجمهور «الافتراضي» حديث جماهير مواقع التواصل الاجتماعي، ولقيت قبولاً وإشادة من الكثيرين. وأكد عبدالله بن قانون المدير التنفيذي للنادي أن الفكرة تواكب الوضع الراهن الذي أحدثه فيروس «كورونا»، واستجابة لمتطلبات الرابطة ،وأشار إلى دراسة أكثر من فكرة وتصميم ،قبل الإستقرارعلى وضع صور الجماهير بالمدرجات المقابلة للمقصورة الرئيسية، من خلال أحدث التقنيات الحديثة.

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