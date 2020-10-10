السعادة لـ«الإمبراطور» ونقطة لشباب الأهلي والظفرة

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله، محمد صادق، إيهاب زهدي

تعادل شباب الأهلي والظفرة 1 - 1 أمس باستاد راشد، ضمن ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي لكرة القدم، تقدم شباب الأهلي بهدف الأرجنتيني كارتابيا من ركلة جزاء «ق 57»، وتعادل للظفرة دينيلسون «ق 86»، ويعد التعادل بطعم الفوز للظفرة الذي يكفيه التعادل السلبي في لقاء الإياب 13 نوفمبر المقبل، للتأهل للدور التالي، بينما يحتاج «فرسان دبي» للفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من لقاء الذهاب.

شهدت المباراة مشاركة عبد العزيز صنقور مع شباب الأهلي للمرة الأولى بعد غياب سنتين للإصابة، وتم الدفع به في الدقيقة 76.

وخطف الوصل السعادة بفوز قاتل على حساب مضيفه الوحدة بنتيجة 2 - 1 في استاد آل نهيان ليقطع خطوة مهمة على طريق التأهل إلى ربع النهائي، تقدم «العنابي» عن طريق إسماعيل مطر في الدقيقة 11 من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم ضد مدافع الوصل نيريس بداعي لمسه الكرة، وأدرك ناصر محمود التعادل لـ «الإمبراطور» «ق 43»، ونجح جواو فيغريدو في تسجيل هدف الفوز للوصل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

خسارة رباعية للعين

وتعثر العين باستاد هزاع بن زايد بالخسارة أمام خورفكان الذي حقق فوزاً تاريخياً بنتيجة 4 - 2، سجل الرباعية كل من كوامي أتوني، وجونينهو، وعمر جمعة، ورامون لوبيز في الدقائق 35 و47 و48 و80 واحرز للعين محمد عبدالرحمن، ورافائيل في الدقيقتين 46 و68، وشهدت المباراة طرد لاعب العين محسن عبدالله «ق 89».

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