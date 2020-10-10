علي حمد: المربع الذهبي بداية «VAR» في الكأس

المصدر: دبي - العوضي النمر

تساءلت جماهير الكرة التي تابعت انطلاقة منافسات الموسم الكروي الجديد، عن سر عدم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» خلال مباريات كأس الخليج العربي، وأكد علي حمد رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة أن التقنية لم يتم الاستعانة بها في الأدوار التمهيدية للبطولة طوال السنوات الماضية التي بدأت تشهد تطبيق تلك التقنية، لظروف متعددة، وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أن تقنية «VAR» سوف يتم تطبيقها في منافسات المربع الذهبي للكأس والمباراة النهائية، لتحقيق مزيد من العدالة في تلك الأدوار المهمة التي تشهد منافسات قوية.

أوف لاين

واضاف: لجنة الحكام استغلت فرصة انطلاقة مباريات الكأس من أجل تطبيق تقنية الفيديو، ولكن من خلال نظام «أوف لاين» وهي معنية بتدريب الحكام على التقنية، ولدينا عدد من الحكام الشباب في حاجة لمزيد من التدريب لاستكمال متطلبات الاتحاد الآسيوي الخاصة بحكم الفيديو، ومنحهم ترخيص العمل بشكل رسمي خلال المباريات الرسمية، حيث نهدف إلى زيادة عدد الحكام الذين يتولون مهمة حكم الفيديو في مختلف المسابقات التي يتم خلالها تطبيق تلك التقنية. وكشف رئيس لجنة الحكام النقاب عن تطبيق تقنية «VAR» مع بداية انطلاق منافسات الدوري الأسبوع المقبل، قائلاً: «لدينا حاليا كوادر مدربة على مستوى عالٍ من الذين اكتسبوا خبرة التعامل مع تلك التقنية خلال السنوات الماضية، حيث أقيمت خلال الفترة الماضية 6 ورش عمل لتقنية حكم الفيديو المساعد وانطلقت فعاليات محاور أولى الورش 23 سبتمبر الماضي وتواصل عقدها على مدار ثلاثة أسابيع بواقع ورشتين أسبوعياً، وشارك فيها 40 حكماً ومساعداً، واستهدفت تنشيط خبرات الحكام المعتمدين، والجاري استكمال متطلبات اعتمادهم لاستخدام التقنية.

ثقة

وأبدى علي حمد سعادته بنجاح تجربة الحكام الشباب الذين أداروا مباريات الجولة الأولى من مسابقة كأس الخليج العربي، بعد أن منحتهم لجنة الحكام الثقة والدعم مع التدريب المتواصل، وقال: أداؤهم جاء جيداً في أول تجربة لهم مع مسابقات المحترفين، بالطبع توجد بعض الأخطاء لقلة الخبرة وعدم وجود تقنية الفيديو، ولكنى أعتبرها فرصة لكي يكتسب الحكم خبرات جيدة من خلال الاعتماد الكامل على موهبته وقدراته عند إدارة المباريات. وتابع: إن سياسة منح الفرصة لحكام شباب مستمرة في مختلف المسابقات من أجل منح الفرصة لكوادر جديدة شابة موهوبة لإدارة مختلف المسابقات، مضيفاً: لابد من توجيه الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي على الدعم الكبير لقضاة الملاعب؛ والشكر موصول لإدارات الأندية التي تساند حكامنا بشكل عام، وتلك الثقة تحمّلنا مزيداً من المسؤولية وزيادة العمل خلال الفترة المقبلة حتى يكون مستوى تحكيمنا على قدر طموح الجميع.

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