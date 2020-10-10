كلباء والفجيرة خُطوة أولى نحو التأهل

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أنجز فارسا المنطقة الشرقية كلباء والفجيرة المهمة الأولى في افتتاحية كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد فوزهما توالياً على الجزيرة وعجمان، ليخطو الفريقان الخطوة الأولى نحو التأهل للمرحلة الثانية من البطولة، وجاء فوز كلباء على الجزيرة 2-1 ولم ترتق المباراة للمستوى المنتظر من قبل الجماهير التي تابعت اللقاء من خلف الشاشات.

وحقق الفجيرة الفوز على عجمان بهدف من «نيران صديقة» بتوقيع وليد اليماحي لاعب عجمان حالياً والفجيرة سابقاً.

ويمنح فوز «النمور» و«الذئاب» الأفضلية قبل مواجهتي الإياب في نوفمبر المقبل، كما أن الانتصار رفع معنويات لاعبي الفريقين قبيل انطلاق دوري الخليج العربي، إذ يلتقي كلباء شباب الأهلي ويستقبل الفجيرة فريق الشارقة.

مراجعة

وفيما يتعلق بالخاسرين وهما الجزيرة وعجمان فيجب عليهما مراجعة حسابات الخسارة، خصوصاً الجزيرة والذي تأثر كثيراً بغياب لاعبيه الدوليين، إلى جانب خوض المباراة بلاعبين أجنبيين فقط.

وفيما يخص عجمان فيبدو أن الفريق جاهز للموسم، وكان الطرف الأفضل والأكثر تنظيماً أمام الفجيرة، لكن اللمسة الأخيرة كانت غائبة في فريق المدرب الرمادي، الذي نال البطاقة الحمراء الأولى في الموسم.

وكان لاعبو عجمان قد طالبوا بركلة جزاء في الشوط الأول، أثبتت الإعادة صحتها، لكن عدم وجود حكام الفيديو «فار» حرم «البرتقالي» من ركلة جزاء تبدو صحيحة.

استحواذ

أكد الهولندي مارسيل كايزر أنه محبط بسبب الخسارة أمام كلباء في ظل الجهد الذي بذله فريقه بعد أن كان الطرف الأكثر استحواذاً في الشوط الثاني، وقال: دفعتنا الغيابات في التشكيلة بسبب الاستدعاءات الدولية والإصابات للاعتماد على مجموعة شابة من اللاعبين، وأنا راض عن أدائهم وسأستمر في منحهم مزيداً من الفرص، لأنهم بحاجة لتطوير أدائهم وكسب الخبرة، وسنقاتل خلال لقاء الإياب لخطف بطاقة التأهل، لأن هدفنا الذهاب بعيداً في البطولة.

‏وعبر كايزر عن سعادته بعودة المنافسات والمسابقات بعد فترة توقف طويلة، موجهاً الشكر لأبطال خط الدفاع الأول، ولكل من ساهم في عودة كرة القدم للملاعب، مشيراً إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية سيقود لهزيمة «كورونا».

فرص

وأكد الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء، أن لاعبي فريقه أضاعوا عدة فرص كانت كفيلة برفع الغلة التهديفية، خصوصاً في الشوط الأول، مشيراً إلى أن إيقاع اللعب هبط في الشوط الثاني، وتمكن الجزيرة من تسجيل هدف، وقال: إن هدفي ملابا يمنحان الفريق الأفضلية خلال مواجهة الإياب، وواثقون من التأهل.

ورفض مدرب كلباء أن يكون أداء لاعبي فريقه هبط بسبب تراجع معدل اللياقة، وقال: لاعبونا بذلوا مجهوداً مقدراً في الشوط الأول، وكان من الطبيعي تراجع الأداء في الشوط الثاني.

وطالب المدرب لاعبي فريقه طي صفحة المباراة، وفتح ملف مواجهة شباب الأهلي في الدوري.

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