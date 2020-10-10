الرمادي: لا أستحق البطاقة الحمراء

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد المصري أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان أنه لا يستحق البطاقة الحمراء خلال مباراة الفجيرة وقال: حكم اللقاء بالغ في قراره بشأن طردي على خلفية حديثي عن عدم احتسابه ركلة جزاء أثبتت الإعادة صحتها.

وأضاف: العبارة التي ذكرتها أثناء النقاش مع الحكام لا تستدعي البطاقة الحمراء، ومن وجهة نظري أرى أنها عادية وليس فيها إساءة وتعني باللهجة العامة «اختلاط الحابل بالنابل» على حد قوله. وذكر الرمادي أنه كان يتمنى أن تكون بداية قضاة الملاعب قوية وأن تنسب مباريات الجولة الرسمية الأولى في الموسم لحكام دوليين لإعطاء انطباع إيجابي للموسم الجديد بأن يكون متميزاً في مختلف مسابقاته.

ونوه الرمادي إلى أن الحكام بشر يصيبون ويخطئون وجميع قضاة الملاعب بالدولة معروفون بالنزاهة وبتميزهم ليس على مستوى آسيا فقط وإنما على صعيد البطولات الدولية.

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