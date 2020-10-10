العبدولي: حب النصر يجري في دمي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

عبّر جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة عن أمنياته برفع درعين مع نهاية الموسم الكروي الجديد 2020 - 2021، مشيراً إلى أنه يتمنى «أن يكون الدرع الأول والخاص بمسابقة دوري الدرجة الأولى من نصيب النواخذة مع كامل احترامي لبقية الأندية التي تتواجد في دوري الهواة».

وأضاف: في ما يتعلق باللقب الثاني وبحكم تشجيعي للنصر، فأتمنى من صميم قلبي أن يكون درع دوري الخليج العربي للعميد، والذي ظللت أشجعه منذ نعومة أظفاري وقبيل أن التحق بنادي دبا الفجيرة، لافتاً إلى أن حب النصر يجري في دمه، وأتمنى رؤيته دائماً فائزاً.

وأشار العبدولي إلى أن المنافسة على صعيد دوري الدرجة الأولى ستكون محتدمة خلال هذا الموسم، وذلك من واقع التعاقدات المثالية لكل الأندية، فضلاً عن الإعداد الجيد للفرق واستقطاب أفضل العناصر.

وأشار العبدولي إلى أن دبا سيكون جاهزاً لضربة البداية أمام الذيد يوم السبت المقبل في افتتاحية مباريات تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة على ملعب النواخذة، متمنياً التوفيق للفريق بقيادة المدرب المصري طارق السيد.

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