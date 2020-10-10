«العميد» في الصدارة بكأس الاتحاد لـ«الصالات»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط منفرداً بصدارة المجموعة الثانية في بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، بعد أن سطر الفوز الثاني على التوالي في الدور التمهيدي أول من أمس على ضيفه فريق نادي البطائح حامل اللقب وبطل رباعية الموسم الماضي.

وقدم العميد مباراة كبيرة وسجل له الهدفين مقيمه البرازيلي فينيسيوس في الشوط الثاني، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وبهذا الفوز يصبح النصر قريباً من الصعود إلى المرحلة المقبلة من البطولة، ويحتاج إلى فوز في مباراته المقبلة مع مليحة ليؤكد التأهل إلى نصف النهائي.

وشهد مباراة النصر والبطائح عبد الملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وعبد الله محمد الشحي، عضو اللجنة ومشرف حكام اللعبة.

وفي المباراة الثانية تراجع فريق نادي الشارقة إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط في المجموعة نفسها، بتعادله مع مستضيفه الحمرية 4-4 في ثانية مبارياته بالدور التمهيدي، وكان الحمرية تقدم 2 - صفر، ونجح الشارقة في العودة للمباراة وتعادل 2-2 وتألق الحمرية بشكل لافت، بصورة جماعية أمام الشارقة وكان قريباً من الفوز.

ويحل الحمرية ثالثاً والبطائح ومليحة في المركزين الرابع والخامس من دون رصيد ولعب كل واحد منهما مباراة واحدة مقابل مباراتين للنصر والشارقة والحمرية.

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