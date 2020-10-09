كايو كانيدو يغيب شهراً بسبب العضلة الضامة

المصدر: العين - البيان الرياضي

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها "الدولي" كايو كانيدو، إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الضامة، ويتوقع أن تستغرق فترة غيابه نحو شهر قبل العودة للمشاركة في التدريبات.

وأكدت شركة الكرة بنادي العين، أن كايو خلال اليومين الماضيين، إلى الفحوصات اللازمة تحت إشراف اللجنة الطبية، بمستشفى هيلث بوينت في أبوظبي، وبمتابعة مباشرة من الدكتور علي زكريت، أخصائي الطب الرياضي وجراحة العظام، عضو اللجنة الطبية بشركة نادي العين لكرة القدم، والدكتور سبستيان بابلو، أخصائي الطب الرياضي وجراحة العظام، عضو اللجنة الطبية، وتم تحديد كافة الترتيبات الخاصة ببرامج اللاعب العلاجية ومرحلة التأهيل تمهيداً لعودة اللاعب إلى صفوف الفريق من جديد.

وأعربت شركة نادي العين لكرة القدم، عن بالغ تقديرها لاتحاد الكرة، على احترافية التعامل والاهتمام اللافت والمتابعة الدائمة لكافة التفاصيل المرتبطة بوضع الأندية من كل النواحي، والاستجابة لطلب نادي العين حول استدعاء اللاعب كايو كانيدو، من معسكر المنتخب لإجراء الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي من أجل مباشرة البرامج العلاجية، بالإضافة إلى الجهود المخلصة التي ظل يبذلها الطاقم الطبي بالاتحاد والتي تستحق الإشادة.

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