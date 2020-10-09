ليلة سعيدة لمدرب خورفكان بعد الفوز على العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله- تصوير - سيف الكعبي



بدأ المدرب البرازيلي كايو زاناردي، المدير الفني لفريق نادي خورفكان، سعيدا الليلة بعد الفوز التاريخي الكبير الذي حققه فريقه على مضيفه العين (4-2) مساء اليوم بإستاد هزاع بن زايد، في ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

ما جعله يتقدم خطوة كبيرة نحو التأهل للمرحلة المقبلة من المسابقة، وقال خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: كانت المهمة صعبة في أول مباراة رسمية للفريق في الموسم الجديد بعد 4 تجارب ودية، بدأنا الشوط الأول بطريقة مثالية، وبعد تقدمنا بهدف.

وسجل العين هدف التعادل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ولكن هذا لم يفت في عضد اللاعبين بعد الاستراحة، حيث حافظنا على التنظيم الجيد، واعتمدنا على الهجمات المرتدة، لقد كانت الأمور صعبة لأننا نواجه فريقها كبيرا هو العين على أرضه، وعلينا أن نحافظ على نفس الوتيرة في المباريات المقبلة لأجل الحصول على المزيد من الانتصارات، وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره.

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