مدرب العين يعتبر لاعبي فريقه أبطال برغم الخسارة

المصدر: العين- طلحة عبدالله- تصوير - سيف الكعبي

رغم الخسارة الكبيرة التي تلقاها فريقه أمام ضيفه خورفكان مساء اليوم، على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن جولة ذهاب الدور الأول لمسابقة كأس الخليج العربي، إلا أن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، اعتبر لاعبيه أبطال بالنظر للمجهود الكبير الذي بذلوه في أرضية ملعب المباراة.

ومقارنة بأعمارهم الصغيرة حيث لم تتجاوز اعمار 10 لاعبين منهم ال 22 عاما، وقد افتقدوا الخبرة في هذه المسابقة، وأشار مدرب العين إلى أن فريقه لم يستعد كما ينبغي لهذه المسابقة، بعد أن لعب الفريق أربع مباريات بدوري أبطال آسيا في تسعة أيام فقط، وعندما عادوا التزموا بالحجر الصحي لمدة تسعة أيام ولم يتدرب الفريق طوال هذه الفترة.

وقال: خلال المباراة أهدرنا ركلة جزاء لو تم تسجيلها كان يمكن أن تكون نقطة تحول في مجريات اللعب لصالحنا، وهذه ليست تبريرات بقدر ما هو تحليل للمباراة، ارتكب الفريق أخطاء يتوجب علينا معالجتها.

وبما أننا تخلفنا بفارق هدفين على ملعبنا في جولة الذهاب فنحن مطالبون بالفوز بفارق ثلاثة أهداف في لقاء الإياب حتى نرتقى للمرحلة التالية من المسابقة، وبالطبع هذا يتطلب مجهودا مضاعفا، قبل الجولة المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز