زاراغوسا: شباب الأهلي أضاع الفوز من يديه

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، أن فريقه أضاع الفوز من بين يديه أمام الظفرة مساء اليوم، بعدما انتهى مباراة الفريقين بالتعادل 1-1، ضمن ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي.

وقال: "أضعنا العديد من الفرص في الشوط الأول، وكانت كفيلة اذا سجلت بتغيير نتيجة المباراة تماماً، ولذا لم أكن راضياً عن الأداء من لاعبي شباب الأهلي".

وأضاف: "في الشوط الثاني، تحسن الأداء، ونجحنا في التسجيل، ولكننا أيضاً واصلنا إضاعة الفرص السهلة، وفي كرة القدم إذا لم تسجل، فأستعد لتلقي الأهداف، وهو ما حدث بتمكن الظفرة من تسجيل هدف التعادل".

وعن رأيه في اللاعبين الأجانب لشباب الأهلي، قال: "قدم ايجور جسيوس مباراة جيدة، ولكن يجب أن لا ننسى أن عمره 19 سنة، وما يزال صغير وننتظر أداءً افضل منه مستقبلاً، وهو قادر على ذلك".

وأضاف: "بالنسبة للاعب هيلدون راموس، فقدم ما يجعلنا نتفاءل بأنه سيحقق الإضافة المطلوبة، بفضل ما أظهره من سرعات ومهارة يحتاجها للفريق، وسيكون مفيداً في قادم المباريات".

وأختتم قائلاً: "أما كارتابيا وادواردو، فنحن نعرفهما جيداً من خلال مباريات سابقة لهما مع شباب الأهلي سواء في المسابقات المحلية أو دوري أبطال آسيا، ونعرف أنهما قادران على صناعة الفارق مع الفريق".

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